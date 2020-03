Paola Di Benedetto sparla di Francesco Monte con Teresanna: tra problemi intimi e messaggi prima di entrare al GF Vip

La scorsa settimana Teresanna ha parlato di Francesco Monte e di Uomini e Donne con Paola Di Benedetto. Ieri le due gieffine sono tornate a parlare del loro ex e la napoletana ha anche svelato di aver conosciuto Giulia Salemi.

“Sai com’è Giulia… praticamente ha fatto tutto lei però super carina, devo dire la verità. Non volevo dare in pasto… non voler far uscire notizie che tipo eravamo amiche, no. Io poi sono una molto coerente, nulla contro, però mi fece piacere parlammo… mi faceva un sacco ridere lei. […] La settimana prima incontro Cecilia e mi dice ‘perché lui….’ e la settimana dopo incontro Giulia e mi dice le stesse cose, uguali”.

Paola Di Benedetto dopo aver ascoltato la coinquilina ha detto che suo padre era felice quando Francesco Monte l’ha lasciata. La ragazza di Federico Rossi ha poi svelato di aver ricevuto un messaggio dal suo ex, che le chiedeva di non parlare di lui nella casa del GF Vip.

“Appena mi ha lasciato, mio padre mi ha detto: ‘Posso dirti, sono contento figlia mia. Non giudico le tue scelte amorose, ma in questo caso sono tanto contento’. ragazze, lui segue un copione con tutte.

Mi ero ripromessa che non gli avrei dato nemmeno cinque minuti di spazio. Mi ha scritto prima che io entrassi qua, perché aveva saputo che sarei entrata: ‘Mi raccomando, io ti stimo come persona’. Un messaggio come a dire ‘Non parlare male di me di cose nostre‘”.

C’è anche chi dice di aver sentito l’ex madre natura rivelare un problema intimo di Monte.

PDB parlando di Monte con Teresanna:

“si svegliava di notte, andava in bagno e urlava PAOLAAA STO CAGANDO SANGUE AIUTO, mio padre era felice quando lui mi ha mollata” ⚰️⚰️✈️✈️ #gfvip — lopinionistadelweb (@lopinionistaweb) March 3, 2020

Che divertente,prendere in giro una persona che in quel momento dicevi di amare e che aveva sicuramente qualche problema di salute.Bravissima Paola,complimenti #gfvip ps:Monte non mi sta simpatico https://t.co/RX0wlZkXUG — tuttotrash (@Ilovetrash__) March 3, 2020

La cosa bislacca è che il video di questa chiacchierata è stato caricato sul sito del GF Vip e di Mediaset Play, ma poche ore dopo è scomparso. Cosa sarà successo?

Teresanna e Paola Di Benedetto parlano di Francesco Monte, il video.

Ecco il video dell ex e della verità finalmente che ho sempre pensato di monte in lio vedo solo bisnes #gfvip pic.twitter.com/vpACMpqJ2g — Carmen (@Carmen24793236) March 3, 2020