Paola Di Benedetto in lacrime al GF Vip, Federico Rossi la consola

Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata a piangere nel confessionale.

“Ci tengo moltissimo che la mia famiglia ed i miei amici siano orgogliosi di me e che non li abbia delusi in niente. Spero che anche Fede [Federico Rossi, il suo fidanzato ndr] sia orgoglioso di me. Siamo stati insieme un anno e mezzo ma abbiamo vissuto molte emozioni, penso che sia un sentimento che si trova forse una volta nella vita. Mi manca molto. Come la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello…”.