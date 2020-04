Paola Di Benedetto svela il momento in cui ha pensato di devolvere tutto il montepremi in beneficenza

Molti telespettatori hanno apprezzato la decisione di Paola Di Benedetto di devolvere in beneficenza tutto il suo montepremi, ma soprattutto la scelta di dirlo solo dopo la vittoria (e non prima per raccattare consensi). Anche Adriana Volpe ha detto la sua in merito al gesto dell’amica: “Lei è una ragazza speciale, l’ha dimostrato anche in finale. Ha regalato tutto quello che ha vinto, ma l’ha rivelato solo dopo il suo trionfo. Capite quanto è fantastica? Poteva farlo prima e invece ha aspettato”.

Intervistata da Leggo l’ex madre natura ha svelato il momento esatto in cui ha pensato che sarebbe stato giusto devolvere tutto il montepremi, ossia quando i concorrenti del GF Vip sono stati informati per la prima volta dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia.

“Un conto è percepire quello che stava succedendo, un altro è trovarsi in una realtà completamente distante. Quando ci hanno detto per la prima volta dell’emergenza Coronavirus, ho subito pensato “Sarebbe bello che il vincitore donasse tutto” ma non immaginavo minimamente che potessi essere io, ma è un pensiero che mi è venuto in quel momento”.

Il gesto di Paola è stato davvero bellissimo, in questo momento 100.000€ fanno davvero comodo alla Protezione Civile per combattere il CoronaVirus.

Paola Di Benedetto vince il @GrandeFratello e devolve l’intero montepremi alla raccolta fondi #AiutiamochiciAiuta ❤️#GRAZIE! Continuiamo insieme a #donare per sostenere chi ogni giorno scende in campo per noi 👉🏻https://t.co/vQHmsyI8s3 🌈 pic.twitter.com/B8P7HW2kH3 — Fabbrica Del Sorriso (@FabbricaSorriso) April 10, 2020

Paola Di Benedetto ha anche parlato di del suo fidanzato e dei loro piani futuri.