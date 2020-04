Paola Di Benedetto dona tutto il montepremi in beneficenza, il fidanzato Federico Rossi commenta

Paola Di Benedetto con il 56% delle preferenze (contro il 44% di Ciavarro) ha vinto il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, battendo in nomination i favoriti alla vittoria finale: prima Patrick Ray Pugliese (che si è classificato quarto), poi Sossio Aruta (medaglia di bronzo) ed infine il già citato Paolo Ciavarro (secondo classificato).

Poco dopo il momento della proclamazione, Paola Di Benedetto ha annunciato in diretta televisiva di voler donare tutto il montepremi di 100 mila euro in beneficenza, nonostante il regolamento del programma prevedesse che solo la metà fosse destinato ad un ente benefico, mentre la restante parte se la sarebbe potuta intascare.

L’ex Madre Natura non ha specificato a quale ente destinerà i 100 mila euro, ma con il CoronaVirus che ha messo in ginocchio l’Italia non è da escludere che possa donarli a qualche Ospedale o alla Croce Rossa Italiana.

Nel dubbio il suo fidanzato Federico Rossi del duo (ormai sciolto) Benji e Fede si è congratulato con lei via Instagram: “Che orgoglio! Ti amo!“, dopo averla apertamente difesa dagli insulti di Fernanda Lessa che – via web – le aveva dato della grassa.

🎊💁🏻‍♀️ PAOLA DI BENEDETTO VINCE LA QUARTA EDIZIONE DI #GFVIP! 🍾 🎉 pic.twitter.com/vtCLAONb7B — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2020

Grazie per aver seguito con noi questa edizione magica di #GFVIP: torneremo presto a stringerci, ad abbracciarci, a tenerci per mano. ❤️ Alla prossima edizione! #andràtuttobene pic.twitter.com/91FIAvlkFi — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2020