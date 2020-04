Paola Di Benedetto reagisce alla notizia dello scioglimento di Benji e Fede (VIDEO)

Paola Di Benedetto ieri pomeriggio ha fatto una live Instagram con il suo ragazzo Federico Rossi. Il cantante modenese parlando con la compagna le ha ricordato alcune cose successe mentre lei era dentro la casa del GF Vip, come ad esempio lo scioglimento del duo Benji e Fede.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha detto di aver saputo dell’annuncio poche ore prima della diretta e dopo si è messa a scherzare su un ipotetico nuovo duo musicale composto da lei e il fidanzato.

“Ci sono voci che vedono Benji a un passo dal matrimonio con Bella Thorne, con cui ha una relazione poliamorosa che non prevede l’esclusività del rapporto. A fine gennaio l’attrice americana già star della Disney, non amata da una parte dei fan del gruppo, aveva detto ai suoi follower di Instagram di avere grandi notizie in serbo per lui, corredando il post con l’emoji di un anello. Poi i due, poco prima di San Valentino, avevano postato insieme un video romantico”.

“Dietro la scelta può esserci Bella Thorne, con cui Benji presto potrebbe sposarsi, nonostante abbiano un rapporto poligamo”.