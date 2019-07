Paola Di Benedetto prende in giro Teresa Langella (VIDEO)

Quest’anno oltre a Baby K, Alvaro Soler e Giusy Ferreri è arrivata un’ondata anomala di ex tronisti, corteggiatori e personaggi mariani, che si sono improvvisati cantanti. Da Lorenzo Riccardi e l’artista futurista Selvaggia Roma a Teresa Langella, il singolo estivo ormai non si nega a nessuno. Paola Di Benedetto ieri si è divertita a prendere un po’ in giro Teresa e la sua ‘Da Ibiza a Formentera‘.

“Ma vi siete accorti anche voi della quantità di singoli estivi che stanno uscendo da parte di chiunque?”

Paola Di Benedetto, Mai Senza The – il testo

Vado a Ibiza e Formentera

per ballar la Macarena

però sto pensando

che non ho una lira

e quindi mamma mia

torno a casa a far Fitvia

ma che vita è

senza grana e solo il the.

Per chi fosse interessato, questa è la hit di Teresa Langella…

Comunque cari Lorenzo, Teresa, Selvaggia, ne avete di cereali sottomarca da mangiare…