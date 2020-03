Paola Di Benedetto confessa di essere stata tradita e svela cosa ha fatto

Oggi pomeriggio Paola Di Benedetto, Sara Soldati e Asia Valente hanno parlato di tradimenti. L’ex madre natura senza troppi problemi ha confessato di essere stara tradita ed ha anche aggiunto di aver perdonato.

“Non faccio ripicche, non faccio queste cose. Non faccio giochini. Mi comporto in base all’entità del tradimento. Ho vissuto situazioni che mai avrei immaginato di vivere, poi ho perdonato. Bisogna trovarcisi. Certo fa soffrire, dipende dal tipo del tradimento, inevitabilmente rompe qualcosa, però si può superare. Comunque no, non ho vissuto un tradimento davanti ai miei occhi. Bisogna trovarcisi in certe situazioni. Bisogna avere una forza incredibile per mettere apposto tutti i tasselli, ma è una cosa che si può superare”.