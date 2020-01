Paola e Chiara tornano insieme in tv a 7 anni dal loro addio: il comunicato

Nel 2013 si sono dette addio professionalmente, ma adesso Paola e Chiara sono pronte a tornare insieme, almeno in tv. Le due sorelle Iezzi domenica sera saranno ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Ammetto che (nonostante le sfuriate di Chiara su Facebook), mi piacerebbe un loro comeback musicale. Aspettiamo domenica, per capire se l’idea di un nuovo album resterà solo un sogno o meno.

“A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Nathalie Guetta, la celebre perpetua Natalina nella serie dei record “Don Matteo” in onda il giovedì su Rai1, e l’attore, comico e imitatore Ubaldo Pantani, a teatro dal 23 gennaio con “Gino Bartali. Il campione e l’eroe”, un monologo sul leggendario ciclista che durante la Seconda Guerra Mondiale si prestò a fare da staffetta per mettere in salvo gli ebrei in fuga. Tornano al tavolo anche Paola & Chiara. Per la prima volta insieme in tv dopo tanto tempo Paola e Chiara Iezzi, le iconiche sorelle della musica italiana; il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli insieme all’attivista Federica Gasbarro, considerata la Greta Thunberg italiana, nelle librerie dal 21 gennaio con il suo primo libro “Diario di una striker”.