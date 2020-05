Paola Frizziero è incinta e annuncia il nome del bambino

Paola Frizziero è una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne, milioni di telespettatori hanno seguito il suo percorso da corteggiatrice e quello da tronista. Nonostante tutto la bella napoletana ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e nel 2017 alcuni fan l’hanno ritrovata alla cassa di un supermarket. Nel 2019 Paola si è sposata e ieri in una diretta YouTube con la San Mattia Onlus l’ex volto di U&D ha confessato di essere incinta.

“Mi sono sempre posta tante domande, questi anni non sono stati facili. Ho sempre chiesto al Signore perché fossi qui. Tre anni fa ho perso mio padre per la SLA e in quel periodo io stavo seguendo i dieci comandamenti. – ha dichiarato Paola Frizziero – Dentro di me se da un lato mi ero raffreddata, dall’altro è come se avessi avuto la consapevolezza che con la sua morte tutto sarebbe cambiato, sapevo che mi avrebbe aiutato a prendere decisioni più serie. A Gerusalemme ho approfondito la conoscenza con Francesco che non mi mollava mai anche se gli rispondevo sempre male e gli proponevo cose terribili.

In seguito mi sono decisa a dare una possibilità a Francesco. Ci siamo fidanzati e dopo 4 anni ci siamo decisi a sposarci, sempre con fatica perché io volevo sempre scappare. Avevo paura, finché lui un giorno non mi ha detto che mi dovevo fermare, che ne dovevamo parlare, e alla fine era quello che volevo sentirmi dire. Ci siamo sposati il 26 Aprile del 2019 e adesso da cinque mesi aspettiamo un bambino, Gennaro Maria”.