Paola Frizziero svela perché è finita con Salvatore Angelucci

Paola Frizziero dopo mesi di silenzio ieri è tornata a parlare ed ha annunciato di essere incinta di suo marito Francesco. L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche rivelato il motivo per cui è finita la sua relazione con Salvatore Angelucci (ex compagno di Karina Cascella).

“Per sei mesi l’ho corteggiato. Salvatore Angelucci era il principe azzurro e io la ragazza della porta accanto. Con i miei strumenti sono riuscita a farmi scegliere. Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano, era un fidanzamento quasi normale. Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che stavo amando un’idea e non la persona stessa.

Svegliarmi con lui, vivere la quotidianità, mi ha fatto scoprire che quella persona non la conoscevo veramente e non l’amavo. Questa situazione mi ha portato a sentire dentro di me dei vuoti, che mi hanno fatto soffrire ed essere pesante in questa relazione. Ero insoddisfatta.

Salvatore ha sopportato per un po’ ma poi non è riuscito a gestire la situazione. Con tanto affetto e carineria, mi ha fatto capire: ‘Svegliati dal sonno, riprenditi la tua vita, hai l’università, la famiglia, le tue amicizie, è il caso che tu torni a Napoli, sei una bravissima ragazza, sei un angelo’. Le cose che una fidanzata non vorrebbe mai sentirsi dire: ‘Sei buona, sei brava, però…’. Questo mi faceva ancora più arrabbiare. Sono stata costretta a tornare a Napoli. In quel periodo stavo veramente male”.