Paola Iezzi e M¥SS KETA: ascolta il duetto LTM

Paola Iezzi è tornata con un bel duetto, poche ore fa è uscita LTM (La Tua Mamma) in featuring con M¥SS KETA. Il singolo è proprio quello che potevamo aspettarci da una coppia come questa. Unico difetto? Secondo me è uscito nel periodo sbagliato, a me sembra una canzone perfetta per l’estate.

Il pezzo di Keta con tutte le citazioni delle canzoni di Paola e Chiara è pazzesco.

Paola Iezzi e M¥SS KETA: ascolta LTM.

Paola Iezzi ft Myss Keta: il testo di LTM

Tichi tichi papi papi

il pupo piange vuole la sua mamma

lichi lichi lichi baby

facciamo un altro giro poi lo metto a nanna

bravo bimbo sei un re, ma ti comporti male quando sei con me

forse poi mi pento, ma ti sto lasciando

baby you’re the best

baby sono la tua mamma, mamma, mamma

lui che mi chiama mamma, mamma, mamma

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla con me

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla, balla, balla

Vuole la ninna nanna, dice che è stanco

poi se si addormenta dice che gli manco

sai che la mamma può sostituire tutti, ma nessuno può sostituire mamma

mi metto il baby doll in seta color panna,

Netflix nella stanza e il fumo viola nella stanza

Non sono la tua mamma, mamma, mamma

lui che mi chiama mamma, mamma, mamma

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla con me

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla, balla, balla

Sono la tua miss, non sono la tua mamma

quando arrivo io tutti fuori dalla stanza

ripetimi il tuo nome

perdona la domanda

vamos a bailar come Icardi e Wanda

festival del Kamasutra e poi amici come prima

resta fino alla fine non voglio chiudere questa rima

Paola e Keta, baby doll di seta, dame senza meta

alfa e omega chiudi gli occhi e prega che ti becchi uno dei rega

sono un quarterback gioco in attacco

non puoi difenderti dal mio tacco

arrenditi al mio placcaggio

in amore gioco come Baggio, gol

mamma, mamma, mamma

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla con me

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla, balla, balla