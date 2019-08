Paola Perego: “L’Isola dei Famosi è di Simona Ventura, chiunque altro la presenti sembra un ospite”

Paola Perego durante il programma Incontri al Tramonto (visibile su Tim Vision) ha detto una cosa che pensano in moltissimi. Secondo la conduttrice Rai, L’Isola dei Famosi è una creatura di Simona Ventura e chiunque altro la presenti rischia di sembrare un ospite.

Super Simo seduta tra il pubblico ha chiesto all’amica e collega: “Tu faresti dei reality che hanno lanciato altre persone?”.

Paola Perego ha risposto tirando in ballo L’Isola.

“L’Isola dei Famosi sei tu. Ci sono dei programmi che hanno l’impronta fortissima di chi li ha lanciati. L’Isola dei Famosi può presentarla chiunque, ma non è la stessa. E te l’ho detto in privato e lo dico anche pubblicamente perché non ho proprio problemi. Ci sono dei programmi che nascono e muoiono con quella conduttrice. Chiunque lo presenti poi sembra un ospite. Quindi un programma così non lo farei”.