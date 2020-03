Paolo Bonolis polemico con Mediaset che ha interrotto Avanti un Altro

Il CoronaVirus ha stravolto i palinsesti televisivi Rai e Mediaset ed è notizia di pochi minuti fa il fatto che pure Federica Panicucci è stata depennata dalla lista di conduttrici attualmente in onda.

Nel taglio dei programmi c’è finito anche Avanti un Altro di Paolo Bonolis che ha risposto in maniera polemica a questa decisione.

Come sottolineato da Paolo Bonolis, infatti, il programma è già stato interamente registrato e non ha senso bloccare la messa in onda in quanto garantirebbe agli italiani un “momento di svago”.

“Ho appena letto il comunicato di Mediaset che informa del fermo di tre trasmissioni: FORUM, UOMINI E DONNE ed AVANTI UN ALTRO. Prendo atto della decisione aziendale ma leggo nel loro testo la seguente frase: “le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà.” Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah”.

Considerando che Canale 5 ha già chiuso numerose trasmissioni a causa dell’impossibilità di registrare nuove puntate, la sospensione di Avanti un Altro la trovo un po’ senza senso.