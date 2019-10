Paolo Bonolis: un famosissimo cantante c’ha provato con lui

Non solo Giulia De Lellis, Valentina Dallari e Valentina Vignali, ma anche un altro personaggio della tv ha recentemente scritto un libro (e non è un prodotto di Uomini e Donne). Paolo Bonolis in Perché parlavo da solo, racconta molti aneddoti sulla sua vita, episodi che il suo pubblico non conosce. Tra i tanti episodi c’è anche un capitolo in cui ricorda il suo incontro con il cantante dei Queen, Freddie Mercury.

Bolonis era a Londra e durante un evento ha incontrato Freddie, che pare fosse interessato ad approfondire la conoscenza…

“Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte… Io misi subito le cose in chiaro: ‘Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe’ me’”

Paolo Bonolis ha sempre avuto il suo fascino, quindi capisco Freddie…



E con Paolo Bonolis che dichiara che con lui ci ha provato Freddy Mercury penso di aver sentito tutto — Antonio Noia (@AntonioNoia77) October 3, 2019

Paolo Bonolis, nel suo libro Perché parlavo sempre da solo, racconta l’aneddoto piccante di quando Freddie Mercury ci provò con lui e rimediò un due di picche.

Vista la voce che gli è venuta, credo che poi abbia ripiegato su Luca Laurenti#paolobonolis — Pietro Diomede (@PDUmorista) October 2, 2019