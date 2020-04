Paolo Bonolis propone un nuovo programma a Carlo Conti: “Facciamolo insieme”

Una delle poche gioie di questa lunga quarantena sono le live dei vip su Instagram. Non solo influencer poracci, ma anche grandi nomi dello spettacolo stanno facendo delle dirette davvero piacevoli. Ieri Paolo Bonolis si è collegato con il collega e amico Carlo Conti e tra le tante cose gli ha anche proposto di fare un nuovo programma insieme. Molti follower continuavano a chiedere ai due di fare Sanremo insieme e il conduttore di Ciao Darwin ha detto:

“Sai cosa sarebbe figo? La butto lì come format. Tu porti i cantanti tuoi, io porto i cantanti miei e vediamo chi vince. Figo o no? Dai, si fa. Sai che è una bella idea questa? Poi si sfidano i vincitori tuoi con i vincitori miei. C’è il pubblico che vota. È divertente. Il tuo spettacolo e il mio spettacolo. Io che cerco di rovinare il tuo e tu che cerchi di rovinare il mio. Non andiamo a Sanremo, facciamo più puntate per i cavoli nostri”.

Un programma con Bonolis e Carlo Conti sarebbe davvero un sogno, anche se la vedo molto dura che possa diventare realtà a breve.

“Una delle gioie più belle è stata quando Fabrizio è tornato dall’ospedale. Quel giorno era anche il compleanno di Antonella. Noi stavamo per registrare la puntata de ‘L’Eredità’ con il passaggio di chiavi. Ho avuto un guizzo. In quel momento, Antonella era in diretta. Ho preso Fabrizio di peso e sono entrato nello studio di Antonella, c’è stata questa irruzione. Lei non se lo aspettava che entrasse Fabrizio. C’è stato questo momento di gioia, di commozione. Lo ricordo come una delle cose più belle della mia vita professionale”.