Paolo Bonolis con l’ex fidanzata Laura Freddi insieme in un programma? Lui risponde

Paolo Bonolis e Laura Freddi in gioventù hanno avuto una relazione ed oggi – durante una diretta su Instagram – un fan ha chiesto al conduttore se rifarebbe un nuovo programma con lei.

“Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli Freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”.

Una dichiarazione che ha entusiasmato i fan di Laura Freddi che non la vedono attivamente in tv dai tempi del primo Grande Fratello Vip, dove arrivò incredibilmente in finale.

Oltre il citato Belli Freschi, Laura Freddi e Paolo Bonolis insieme fecero anche il programma Occhio Allo Specchio, su Canale 5, che aveva come protagoniste le candid camera.

Qualche mese fa, ospite da Caterina Balivo, la Freddi parlò così di Bonolis: