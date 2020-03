Paolo Bonolis: “Luca Laurenti è isolato, non sa dell’esistenza del CoronaVirus”

Paolo Bonolis qualche giorno fa ha realizzato una diretta su Instagram con l’autore Marco Salvati e fra una chiacchiera e l’altra ha parlato anche di Luca Laurenti, smentendo una volta per tutte il rumor che li voleva in lite.

“Se io e Luca Laurenti abbiamo litigato? Cazza*e. Non abbiamo avuto mai liti furiose io, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.

Successivamente ha parlato di CoronaVirus e – sempre citando Luca Laurenti – ha svelato che il suo amico vive in assenza di comunicazione, tant’è che neanche è a conoscenza di cosa sta succedendo nel mondo.

“Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il CoronaVirus”.