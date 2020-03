Paolo Bonolis attacca due scelte di Mediaset: “Il mio ritorno in Rai? Potrebbe accadere”

Queste sono settimane complicate per tutti, anche per le tv, che si trovano costrette a modificare programmi, cancellarne altri e ripescare nell’archivio repliche di diversi show. Canale 5 la deciso di mandare in onda vecchie puntate di Avanti Un Altro, questa decisione non è piaciuta a Paolo Bonolis (Maria De Filippi per solidarietà ha sospeso in anticipo Uomini e Donne), soprattutto perché Mediaset aveva a disposizione molte registrazioni inedite del programma. Oggi il conduttore in una diretta Instagram ha bacchettato due scelte della sua azienda.

“Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico. L’altra cosa che non ho capito (e credo che anch’essa sia figlia di una logica economica) è quella di andare in onda contemporaneamente alla trasmissione di Rosario su Rai 1. Che è una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perché sono due fenomeni di divertimento e di alleggerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere dove appoggiare la propria attenzione, però che ce devo fà?”.

Paolo Bonolis ipotizza un ritorno in Rai.

“Il Senso della Vita? No, non torna, a meno che non mi muovo a Mediaset e vado in Rai. E questo potrebbe accadere… Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io tutto sommato mi diverto anche molto nella leggerezza senza ipocrisia, quasi fanciullesca, di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!” che portiamo in scena. Io e Luca ci divertiamo a desacralizzare ciò che stupidamente è stato reso sacro”.

Scelta giusta o sbagliata, ieri sera Ciao Darwin ha fatto il botto con 5.159.000 telespettatori che si sono sintonizzati su Canale 5.

#CiaoDarwin fino alle 22.40 share 16.88%, 5.159.000 spettatori ( dalle 23.33 alle 01.25 share 21.41%, 3.085.000 spettatori#IlMegliodiVivaRaiPlay share 16.72%, 5.061.000 spettatori#TheCroods share 7%, 2.128.000 spettatori — Enrica Leone (@LeoneEnrica) March 22, 2020