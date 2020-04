Paolo Bonolis punta il Festival di Sanremo ma ad una sola condizione

Paolo Bonolis, intervistato su RTL 102.5 all’interno del programma Viva l’Italia, ha parlato del Festival di Sanremo rendendosi disponibile ad un’eventuale nuova conduzione.

“Sanremo l’ho detto tante volte, me lo hanno chiesto anche, ci si è anche ragionato sopra. Se devo fare una cosa la voglio fare come potrebbe essere realizzata secondo le mie intenzioni e credo che Sanremo abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio. Credo che il Teatro Ariston, storica e meravigliosa sede, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino a uno European Contest, a una cosa del genere, una produzione più importante”.