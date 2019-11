Paolo Bonolis si arrabbia con un tronista di Uomini & Donne: “Cogli**e”

Lo scorso 13 novembre Marco Cartasegna si è recato a Frosinone per partecipare ad una partita, il cui incasso è stato devoluto in beneficenza. Appena arrivato in hotel l’ex tronista ha pubblicato una storia in cui ha criticato la città laziale. La clip è stata cancellata pochi minuti dopo, ma ha comunque fatto il giro del web ed ha fatto indignare anche Paolo Bonolis.

“Eccomi arrivato a Frosinone. Città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla proprio dalle mappe. Questo albergo è in linea con questa città. Mi ha fatto venire una tristezza nel cuore incredibile. Adesso piango e poi vado avanti”.

Il conduttore di Canale 5 in un video caricato dopo la partita ha attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne dandogli del cogli***e.

“Hanno organizzato questa superba manifestazione di Frosinone, che ha contato 11.000 spettatori, uno splendido incasso, siamo stati tutti contenti. Il Cers Onlus ringrazia la città di Frosinone. – ha detto Paolo Bonolis – Poi, se un cogl**ne dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl**ne se c’é tutto il resto del corpo? Siamo tutti contenti, siamo felici!”.

Marco si è anche scusato per le sue affermazioni.

“Città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla proprio dalle mappe”. Quindi se l’era presa anche con l’albergo che lo ospitava, dicendo che è perfettamente in linea con la città: “Mi ha fatto venire una tristezza nel cuore incredibile”.

PS: Io ogni volta che sento nominare Frosinone…



Il video di Marco Cartasegna che ha fatto arrabbiare Paolo Bonolis.