Paolo Brosio attacca Achille Lauro per quello che ha fatto a Sanremo

Le performance di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020 hanno spaccato in due il pubblico. Da una parte c’è chi ha trovato geniali i look ed ha apprezzato la canzone e dall’altra chi si è scagliato contro il cantante di Rolls Royce (o non ha trovato innovativi i suoi outfit).

Barbara d’Urso ha fatto i suoi complimenti ad Achille, ma uno dei suoi opinionisti fissi non la pensa come lei. Durante un’intervista rilasciata a I Lunatici su Radio 2, Paolo Brosio ha attaccato l’artista e ha detto che lui non fa musica, ma show.

“Achille Lauro è un cantante? Allora, un conto è cantare, un conto è fare uno show legato al modo di vestirsi. Si è spogliato come San Francesco? Ma non scherziamo! San Francesco era un santo che viveva in povertà, non mi sembra che quel vestito fosse l’icona della povertà. Dai, su. Non ci siamo. E poi fa spettacolo, ma non c’entra con la musica questa roba”.

Paolo quando ha visto Achille in tutina.



Se Brosio non ha apprezzato le esibizioni sanremesi di Achille Lauro, Malgioglio invece ha detto che gli è piaciuto molto.

“Che penso di Achille Lauro? Mi è piaciuto moltissimo, geniale e divertente nei suoi travestimenti, ma non l’ha inventato lui -specifica Malgioglio- fa quello che già facevo io e ho fatto prima di lui in tv tante volte, non ultimo al ‘Grande Fratello’, o da Barbara D’Urso”.