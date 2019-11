Paolo Brosio lancia acqua benedetta addosso a Carmelo Abbate, la d’Urso sbotta: “Che sceneggiate!” (VIDEO)

Paolo Brosio e Carmelo Abbate non sono mai andati d’accordo e l’argomento di discordia è sempre il medesimo: la Chiesa. Se Brosio è un fermo credente, Abbate ha più volte raccontato il marcio dei preti fra festini e scandali.

Ospiti a Live Non è la d’Urso nella puntata andata in onda ieri 25 novembre, i due hanno di nuovo litigato, un po’ come successo a Pomeriggio Cinque qualche settimana fa.

Carmelo Abbate e Paolo Brosio arrivano alle mani nello studio di #Pomeriggio5? Niente paura, è solo uno sbaglio! 😉 pic.twitter.com/mYUnlpzmnG — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 5, 2019

Durante una discussione molto accesa, Paolo Brosio ha tirato fuori dalla giacca una bottiglietta d’acqua benedetta e l’ha gettata addosso al giornalista. “Ti dò un po’ d’acqua di Madre Speranza“. Carmelo Abbate – basito – ha risposto di restare in studio per rispetto esclusivamente a Barbara d’Urso che ha sbottato contro Brosio. “Paolo, ma dai, ma queste sceneggiate? Ma dai. Ma puoi buttare acqua benedetta così? Ma usala a casa tua…O anche nel mio camerino“.

A #noneladurso, Paolo Brosio lancia acqua benedetta addosso a persone libertine.

Il trash diventa santo — Cupofpino (@CupOfPino) November 25, 2019

Il trash è servito.

Ecco il video: