Paolo Calabresi Marconi, ecco come il marito della Marcuzzi ha preso l’indiscrezione sul triangolo con Belen e Stefano

Il settimanale Oggi ha fornito nuovi dettagli sul caso dell’estate, l’indiscrezione che vorrebbe Belen Rodriguez cornuta per colpa di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. L’argentina dopo quasi una settimana di silenzio ieri sera ha smentito la notizia, ma sui social non sono tutti convinti della sua versione. Intanto Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia medita di rivolgersi ai legali, perché vede soffrire la moglie e – nonostante la crisi – non vuole che queste voci continuino a circolare.

“La crisi tra Alessia e il marito è innegabile e non recente, ma questo gossip rischia paradossalmente di farli riavvicinare. – ha rivelato una persona vicina ad Alessia su Oggi – Come sta lui? Paolo Calabresi Marconi è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati. […] La sorella di Paolo, la socialite Micaela, invece ha interrotto i rapporti social con la cognata“”.

Oggi ha contattato anche un’altra fonte molto vicina alla Marcuzzi, che ha bollato come fake news quella del flirt segreto con Stefanone.

“Questa è proprio una ca***ta. Quando è uscita la notizia l’ho chiamata subito e mi ha detto che è tutta un’invenzione, lei non mi ha mai nascosto niente”.

Non voglio mettere in dubbio le smentite di Belen e Stefano, però mi chiedo come mai i giornalisti di Dagospia siano così certi di questo triangolo. Mi pare assurdo che qualcuno lanci un’esclusiva così dettagliata sulle basi del nulla. Sono certo che presto Dago darà nuove spiegazioni.

Che sia appena partita una nuova soap in stile Pratiful?

Scoop su Alessia e Stefano.

Stefano smentisce su instagram.

Nuovo scoop su Alessia e Stefano.

Belen smentisce dicendo che la Marcuzzi è una sua amica però in giro circolano delle foto sospette su dei fiori viola che legano De Martino e la Marcuzzi.

Io che cerco di capire: pic.twitter.com/8kUOKUBTIh — elenaclaire.🌧️ (@magicawaitsforu) July 8, 2020

