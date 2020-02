Paolo Ciavarro commenta la decisione del GF di squalificare Clizia, lei torna sui social e divide il pubblico

Per Paolo Ciavarro quella di lunedì è stata una puntata molto difficile, prima è stata squalificata Clizia Incorvaia e poi il suo amico Andrea Montovoli si è ritirato dal gioco. Ieri durante un momento di sconforto, il figlio di Eleonora Giorgi ha parlato di Clizia con Fabio Testi.

“Pure Clizia, lei è stata delusa da Andrea perché pensava che fosse un’amicizia vera. Lei ha avuto delusioni vere dalla vita. Non ci posso pensare che sta fuori. Si è scusata, hai sentito? Ha detto che sarebbe uscita anche da sola. Purtroppo è stato giusto squalificarla e condannare, perché non si può fare una cosa del genere. Tanto lei è forte e intelligentissima. Però siccome ne ha passate tante di gogne mediatiche, questo mi fa stare male. Esagerato dai. Questo è un rischio che possono correre tutti a stare qui dentro”.

Intanto la Incorvaia è tornata sui social ed ha ripostato decine e decine di stories di sue pagine fan che chiedono al GF di farla tornare in casa o che addirittura parlano di ‘squalifica ingiusta’. Ovviamente questo comportamento ha diviso i fan del GF Vip, in molti infatti sostengono che ripubblicare certe storie renda poco credibili le sue scuse e la frase che lunedì continuava a ripetere “sarei uscita da sola, è giusto così“.

Ma quindi Clizia è convinta che la sua squalifica sia giusta?



Talmente pentita Clizia Incorvaia che sta condividendo storie dove dice di voler tornare in gioco , o in studio!

NO MA LEI VOLEVA USCIRE DA SOLA EH. #GFVIP pic.twitter.com/sbSbWEqDzt

