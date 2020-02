Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno limonato – il video

Proprio mentre Amadeus leggeva la classifica finale di Sanremo 2020 con Le Vibrazioni al quarto posto, su Mediaset Extra c’era il limone di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Dopo un mese di coccole, grattini e frecciatine, ieri notte i due concorrenti si sono lasciati andare alla passione. I due si fermeranno qui? Oppure avremo un armadio 2.0?

Per la puntata di lunedì sera mi auguro che gli autori montino una clip del limone con ‘Dov’è’ in sottofondo.



VISIBILMENTE IN DIFFICOLTÀ 😂😂😂😂 #gfvip Clizia e Paolo 😍😍😍😍 pic.twitter.com/z2OSKkkFpI

ME LA STAMPO IN FRONTE VOI VOI CHE LI CRITICATE DICENDO CHE NON SI SAREBBERO MESSI INSIEME ECCOVELA QUA TENETEVELA E INVENTATEVE N’ALTRA STORIA. CLIZIA E PAOLO VI AMO BASTA #GFVip pic.twitter.com/YhKVypleYg

