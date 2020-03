Paolo Ciavarro informato sulla vera età di Clizia Incorvaia: ecco la sua reazione

Clizia Incorvaia quest’anno soffierà quaranta candeline e nonostante nella casa del Grande Fratello Vip abbia confessato ai suoi ex coinquilini di avere 35 / 36 anni, in realtà ne ha 39. A svelarlo settimane fa è stato Davide Maggio mostrando la vera data di nascita della Incorvaia: 10 ottobre 1980.

Interrogata sull’argomento da Daniele Interrante durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, Clizia Incorvaia si è trincerata dietro la risposta “Ad una donna dopo i 30 anni non si chiede più l’età” lasciando quell’alone di mistero.

Informato sul mistero, Paolo Ciavarro ha così replicato:

“Io avevo capito 35, ma a me dell’età non frega assolutamente nulla, questa è la mia risposta. Se un uomo più grande sta con una donna più giovane va bene e se un uomo più giovane sta con una donna più grande non va bene? A me non me ne frega niente!”.