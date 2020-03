Paolo Ciavarro e il suo bellissimo discorso contro l’omofobia

Paolo Ciavarro è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 4. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi è arrivato praticamente in finale, guadagnandosi l’affetto dei fan del reality. In questi giorni su Twitter e Facebook è stato rispolverato un discorso che il gieffino a fatto un anno fa a Forum. Durante la causa di un padre omofobo che aveva cacciato di casa la figlia perché lesbica (qui per vedere la puntata in questione), Paolo attaccò duramente l’uomo.

“Lei è dall’inizio della puntata che non fa altro che dire che queste nuove generazioni fanno schifo, non hanno valori o sono promiscue. Ha definito l’omosessualità una malattia. Io le dico una cosa: per fortuna che esistono queste nuove generazioni perché noi saremo i genitori di domani, quelli che daranno un calcio all’omofobia e che accetteranno l’amore in tutte le sue forme. E saremo genitori migliori di lei“.

Non sarà il personaggio trash perfetto per i reality, ma questo video dimostra quanto Paolo Ciavarro sia un bravo ragazzo e infatti anche nella casa del GF Vip non ha fatto mezzo scivolone.

Grazie Paolo, prima o poi questa piaga dell’omofobia la sconfiggeremo grazie non solo a noi che siamo della nuova generazione ma anche alla conoscenza di ogni forma d’amore possibile. Non saranno di certo gente retrograda e medievale a fermarci #GFVIP https://t.co/q2YNBGsGYy — vincenzo (@vincycernic95) March 28, 2020

