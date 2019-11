Paolo Conticini: “Molti uomini ci provano con me, mi mandano video..”

Paolo Conticini, intervistato dal settimanale Spy in merito al suo spettacolo teatrale, ha svelato un aneddoto della sua vita privata che riguarda il rapporto con i social e con la gelosia di sua moglie.

“Mia moglie Giada non è gelosa in generale, tantomeno delle foto svestito che condivido su Instagram. Per me i social sono un divertimento, nulla di più. Non mi piace chi pontifica e detesto chi insulta. Se ricevo spesso messaggi o proposte spinte? Continuamente, sia da donne che da uomini. Mi mandano di tutto: filmati, video.. Mi chiedono scatti, mi invitano a cene.. Ci rido su, ovvio”.