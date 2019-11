Paolo Conticini ha un grande segreto piccante

Paolo Conticini è impegnato nei teatri di tutta Italia con il musical The Full Monty. L’attore in un’intervista rilasciata a Spy due settimane fa ha parlato della famosa scena finale dello spettacolo.

“Nel finale arriva l’iconico striptease, in cui rimaniamo senza nemmeno un vestito addosso sul palco lasciando il pubblico senza parole. Se è integrale? Sì. C’è un gioco di luci sincronizzate posizionate alle nostre spalle, che fanno in modo che si veda solo la silhouette. Tutti però mi chiedono se siamo davvero senza nulla addosso. Io ripeto sempre di sì, è integrale. Quando il regista Massimo Romeo Piparo mi spiegava il progetto io ripetevo ‘ma che bello’. Dentro di me però pensavo ‘io rifiuto’. Invece è un momento goliardico, la gente si diverte e non c’è nulla di scabroso. Non c’è nessun imbarazzo tra colleghi. Io e loro ci facciamo una risata e chiudiamo lo spettacolo. Ma in The Full Monty non c’è solo questo.”

Questa settimana nella rubrica ‘i segreti della tv’ di Spy arriva uno scoop proprio su Paolo Conticini. Pare infatti che l’artista abbia un grande, enorme talento.

“Grande segreto di Paolo Conticini. Dietro le quinte del Teatro della Luna di Milano non si parla d’altro che del grandissimo talento di Paolo Conticini. Ma di quale talento si parla? Di quale dote stanno parlando con un pizzico d’invidia i colleghi attori e i tanti addetti ai lavori? Un indizio? Paolo Conticini è in scena con il musical The Full Monty. Olè.”

Sono certo che dopo questa soffiata aumenteranno i fan di Paolo (e gli spettatori di The Full Monty).

Paolo Conticini e le proposte indecenti di uomini e donne.

“Mia moglie Giada non è gelosa in generale, tantomeno delle foto svestito che condivido su Instagram. Per me i social sono un divertimento, nulla di più. Non mi piace chi pontifica e detesto chi insulta. Se ricevo spesso messaggi o proposte spinte? Continuamente, sia da donne che da uomini. Mi mandano di tutto: filmati, video.. Mi chiedono scatti, mi invitano a cene.. Ci rido su, ovvio”.

The Full Monty: le date rimanenti del musical con Paolo Conticini

dal 19 al 20 novembre BRESCIA, Teatro Morato

dal 22 al 23 novembre PADOVA, Gran Teatro Geox

dal 28 novembre all’1 dicembre ANCONA, Teatro delle Muse

dal 4 all’8 dicembre FIRENZE, Teatro Verdi

dal 13 al 14 dicembre TRENTO, Auditorium Santa Chiara

dal 17 al 22 dicembre GENOVA, Teatro Politeama

dal 31 dicembre all’1 gennaio 2020, CREMONA, Teatro Ponchielli

dal 3 al 4 gennaio, BOLZANO, Teatro Comunale

dal 10 al 12 gennaio UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

dal 17 al 19 gennaio REGGIO EMILIA, Teatro Valli

dal 25 al 26 gennaio, PARMA, Teatro Regio

dall’1 al 2 febbraio VARESE, Teatro Openjobmetis

dal 7 al 9 febbraio BOLOGNA, Europauditorium

dal 13 febbraio all’8 marzo ROMA, Teatro Sistina

dal 14 al 15 marzo BARI, Teatro Team

dal 17 al 18 marzo BRINDISI, Teatro Verdi

dal 24 al 25 marzo MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele

dal 27 AL 29 marzo CATANIA, Teatro Metropolitan