Paolo Meneguzzi è tornato con un nuovo singolo dopo 17 anni da VeroFalso

Che fine ha fatto Paolo Meneguzzi? A distanza di 17 anni dal successo VeroFalso è tornato con un nuovo singolo dal titolo Il Coraggio.

All’anagrafe Pablo Meneguzzo, Paolo Meneguzzi ha toccato l’apice della carriera dal 2003 al 2005 quando ha pubblicato i singoli Verofalso, Lei è e Non capiva che l’amavo. Ha partecipato – fra nuove proposte e big – cinque volte al Festival di Sanremo senza però toccare mai il podio. L’ultima volta nel 2008 con il brano Grande. Da allora non ha più fatto niente di rilevante, almeno nel nostro paese, of course.

Ora Paolo Meneguzzi ha pubblicato un nuovo singolo, è sbarcato su TikTok ed è pronto a tornare in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

Ok, no, scherzavo, ma chi come me è cresciuto negli anni 2000 non può che apprezzare questo ritorno.