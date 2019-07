Che fine ha fatto Paolo Meneguzzi? – gli idoli del 2000 mai dimenticati

Che fine ha fatto Paolo Meneguzzi? Chi come me è stato un adolescente degli anni duemila sicuramente ha cantato almeno una volta a squarciagola la sua Verofalso e chi dice di non averlo fatto mente. Idolo dei giovanissimi, da oltre un decennio di Paolo Meneguzzi si son perse le tracce.

All’anagrafe Pablo Meneguzzo, Paolo Meneguzzi ha toccato l’apice della carriera dal 2003 al 2005 quando ha pubblicato i singoli Verofalso, Lei è e Non capiva che l’amavo. Ha partecipato – fra nuove proposte e big – cinque volte al Festival di Sanremo senza però toccare mai il podio. L’ultima volta nel 2008 con il brano Grande. Da allora non ha più fatto niente di rilevante, almeno nel nostro paese, of course.

Wikipedia stima la sua cultura musicale in due milioni di dischi venduti in tutto il mondo, mentre la sua ultima apparizione televisiva nel nostro paese risale a Domenica In delle sorelle Parodi del 2017.

Paolo Meneguzzi oggi – ecco che fine ha fatto

Paolo Meneguzzi non ha mai accantonato la carriera musicale, risale infatti al 2016 il suo ultimo singolo. In quell’anno è nato anche Leonardo, il suo primogenito (avuto con la compagna Linda).

In questi anni Paolo non ha partecipato a nessun reality / talent per vip, non si sa però se per volontà sua o degli autori. Nel dubbio vi piacerebbe vederlo tornare in tv da qualche parte, che sia Ora O Mai Più o il Grande Fratello Vip, o Celebrity Masterchef o Ballando con le Stelle che sia?

Paolo Meneguzzi – i suoi singoli più di successo