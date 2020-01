Paolo Ruffini sotto accusa: “Ha tradito Diana Del Bufalo con me, per questo son stata fatta fuori dalla tv”

Questa sera, martedì 7 gennaio, su Italia 1 debutterà la nuova edizione de La Pupa e il Secchione condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani.

Se il cast dei secchioni (e delle secchione) è già stato annunciato, quello delle pupe no e toccherà aspettare stasera per scoprire i loro nomi. Fra le papabili ci sono Stella Manente ed Asia Valente. Una cosa però sembrerebbe essere certa: non ci sarà Vanya Stone, presunta ex amante di Paolo Ruffini.

Ad annunciare la sua non-presenza e la sua presunta relazione clandestina con il conduttore toscano è stata proprio la ragazza sui suoi social, dove ha però specificato di non volere pubblicità né di voler entrare nel mondo dello spettacolo, dato che “Ho il mio lavoro che amo da morire e che mi fa guadagnare un sacco di soldi”. Se ora ha parlato è solo perché rispetta il detto “Male non fare paura non avere”.

“Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con me” – lo sfogo