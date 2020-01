Papa Francesco parla del video in cui si arrabbia con una fedele

Piccolo incidente per Papa Francesco durante la notte di San Silvestro. Il Pontefice stava camminano in mezzo ad una folla adorante, quando è stato strattonato da una fedele un po’ troppo agitata. Bergoglio invece di reagire con calma ha sbottato, dando alcuni schiaffetti alla mano della fan-atica.

A causa di questa reazione in molti sui social si sono scagliati contro il Papa.

“Continuo a guardarlo e non riesco a trovarvi alcun accenno di clemenza o di perdono…insomma, di chiesa”.

“E questo è l’atteggiamento di un Papa? Non siamo al bar”

“Non sono sorpreso dal gesto di #Bergoglio , è la natura di chi sta trasformando la Chiesa in un inferno. In quella reazione e in quella espressione c’è tutto il cinismo e la falsità di chi indossa un abito sacro immeritatamente: Papa Francesco è il lupo travestito da agnello”.