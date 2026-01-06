Paradiso delle Signore, il gesto estremo porta a una decisione improvvisa | Rischiano di pagare caro

Una nuova settimana ricca di emozioni attende gli spettatori de Il Paradiso delle Signore 10, la celebre soap italiana in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Le puntate che andranno in onda dal 5 al 9 gennaio promettono di tenere tutti con il fiato sospeso, portando in scena intrecci sentimentali sempre più complessi, strategie pericolose e decisioni destinate a cambiare gli equilibri tra i protagonisti del grande magazzino milanese.

Tra le feste dell’Epifania, ritorni inattesi e rivelazioni sconvolgenti, il Paradiso sarà ancora una volta il centro di passioni, segreti e rivalità. Il Natale non ha avuto l’effetto sperato su Marcello e Rosa, che si ritrovano ancora distanti e incompresi. Rosa cerca di reagire concentrandosi completamente sul lavoro, mentre Anita racconta a Teo la magia della Befana romana, suggerendo un’idea innovativa per organizzare un’Epifania speciale proprio al Paradiso. Intanto, Irene rientra in Galleria zoppicando dopo un infortunio sulla neve a Gstaad, trascorso con Cesare. Johnny resta colpito da un regalo ricevuto, mentre Mimmo riceve da Maria un ricettario di cucina francese che lo ispira a nuove creazioni. Dopo un confronto teso con Marcello, Marta decide finalmente di affrontare direttamente Adelaide, pronta a chiarire le sue posizioni.

Epifania al Paradiso e proposte inattese

Al grande magazzino, è tempo di festa: l’Epifania prende vita tra musica e sorrisi, ma non senza momenti di tensione. Mario, arrivato per dare una mano all’evento, viene inaspettatamente messo in difficoltà da un uomo che sembra conoscere bene il suo passato, spingendo Roberto a intervenire in suo aiuto. La festa, tuttavia, riesce a riavvicinare Rosa e Marcello, creando una scintilla di speranza, ma Adelaide ha già in mente un nuovo modo per tenere Barbieri sotto controllo, tessendo la sua complessa rete di intrighi e manipolazioni.

Nel frattempo, Johnny provoca Irene con un regalo ironico, mentre la Cipriani appare sempre più presa da Cesare, segno di un legame che si sta rafforzando. Anita soffre per la partenza di Teo, un addio che la lascia in un profondo stato di malinconia. Un ritorno importante scuote le dinamiche familiari: Ettore rientra da Londra e, notando la sintonia crescente tra Odile e Matteo, prende una decisione significativa e inaspettata. Poco dopo, Odile comunica alla famiglia la proposta di matrimonio ricevuta da Ettore, un annuncio che lascia Umberto profondamente perplesso e che promette di influenzare molti equilibri futuri al Paradiso.

Inganni svelati e l’ombra della vendetta

Le ombre dell’inganno iniziano a diradarsi e la verità emerge. Rosa mette in guardia Marcello: accettare il roseto offerto da Adelaide sarebbe un grave errore e l’ennesimo tentativo della contessa di manipolarlo per i suoi scopi. Nel frattempo, Irene organizza una cena speciale, decisa a fare un passo importante nella sua relazione con Cesare, e confida poi a Concetta che tra loro c’è stato un bacio. Ciro, con la sua perspicacia, coglie le esitazioni di Matteo di fronte all’anello di fidanzamento di Odile, intuendo forse i veri sentimenti del giovane.

Il progetto “Paradiso Donna” riscuote un successo crescente, affermandosi come una realtà consolidata. Intanto, Tancredi propone a Rosa una possibile partenza per gli Stati Uniti, un’opportunità che potrebbe radicalmente cambiare la sua vita e il suo futuro. Mario, nel frattempo, rivede l’uomo misterioso che lo aveva turbato giorni prima, un incontro che promette ulteriori e inquietanti sviluppi. Ma il colpo di scena più grande è la scoperta di Marcello: convocato da Adelaide, capisce che le crisi della contessa sono solo una messa in scena elaborata. Adelaide ha simulato il suicidio pur di tenerlo legato a sé! Marcello racconta la sconvolgente verità a Umberto, scatenando la furia e la promessa di vendetta di Adelaide, che giura di compiere un gesto estremo. Matteo scopre che il musicarello di Marina rischia di saltare per problemi sul set, e Odile coglie l’occasione per lanciare un’ambiziosa sfida tra GMM e Paradiso, mentre Mimmo continua i suoi esperimenti culinari con lo scetticismo di Ciro e Mario prende una decisione importante su Caterina.