Patriarca ucraino: “La vera causa del CoronaVirus sono gay, lesbiche e i loro matrimoni”

Nelle scorse settimane un pastore americano e un rabbino israeliano hanno accusato la comunità LGBT di essere la causa del CoronaVirus, qualcuno si deve essere sentito discriminato ed ha voluto contribuire a aggiungere stro**ate omofobe in questo periodo drammatico per il mondo intero. Il Patriarca Ucraino Filaret ha recentemente affermato che la causa della diffusione del COVID19 sono i matrimoni gay.

Filaret ha anche detto che durante la quarantena ci sarà comunque la comunione nei templi.

Preferisco non commentare perché potrei diventare volgare. Dico solo che se un Dio esiste, si starà vergognando di certi suoi “fan”.



let me fix it for you:

VP commends an open homophobe & obscurantist Filaret who blames the #coronavirus outbreak on gay marriages for his service to the US interest in Ukraine https://t.co/3w6IhZJmnJ

— Ivan Rodionov (@IvanRodionov_) March 23, 2020