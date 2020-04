Patrick Rey Pugliese si scaglia contro Antonio Zequila: “Impazzito, ha detto che mi avrebbe impiccato e sgozzato”

Patrick Rey Pugliese è stato una delle anime di questo GF Vip, ha dimostrato di essere il solito burlone pronto allo scherzo, ma ha anche tirato fuori la sua anima combattiva e bitchy contro Antonella Elia e Antonio Zequila. Proprio sull’attore napoletano Patrick si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in un’intervista rilasciata a Fan Page. L’ex gieffino ha detto che il percorso di Zequila al GF è stato ignobile ed ha anche aggiunto che Antonio (anche se in contesti ironici) gli avrebbe detto che doveva essere impiccato o tagliato pezzi.

“Chi erano i cattivi? Ho iniziato con Michele Cucuzza, Barbara Alberti e Antonio Zequila che ho preso in giro dall’inizio alla fine. Ma sono vittime comiche, non vittime da squalificare come avrebbe fatto Antonella Elia. Le scelgo in base a come si comportano con me. Se sono arroganti o prepotenti diventano bersaglio dei miei scherzi. Per esempio, Cucuzza prendeva in giro Andrea Montovoli che è mio amico. L’ho chiamato in nomination e l’ho sbattuto fuori. Questa è strategia. Rita Rusic, con la quale ci siamo chiariti, mi ha nominato perché le avevano detto di farlo. È venuta al televoto contro di me ed è uscita. Questa è la mia strategia di gioco, Signorini ha ragione. Fino a Paola Di Benedetto, che mi ha battuto, ero stato fortissimo.

Quella di Zequila è stata pura strategia. È stato uno sbruffone, ha insultato dal primo giorno, continuava a dire a Sossio Aruta che è un ignorante e dal pulpito di uno che chiamano “Er mutanda” mi fa ridere. Allora ho deciso di avvicinarmi ma non ha voluto sentire ragioni. Quindi gli ho fatto provare il televoto. Il risultato dell’8% credo gli resterà tatuato a vita. Se l’è cercata con cattiveria quella fine. È impazzito, ha perso il polso dopo avere fatto un percorso ignobile.

Mi ha dato del lardoso, forse è sfuggito a Signorini ma va bene, a me ha fatto comodo. È stato troppo stupido a parlare in quel modo. Ha detto mille volte che mi avrebbe sgozzato, impiccato, tagliato a pezzi“.