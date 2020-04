Patrick Rey Pugliese risponde alle nuove offese di Zequila: “Complessato, poco intelligente” (VIDEO)

Durante la semifinale del GF Vip 4 Antonio Zequila ha offeso Patrick Rey Pugliese, facendo anche dell’orrendo bodyshaming. L’attore ieri ha lanciato una shade su Instagram: “Il soldato “palla di lardo”…riprovaci….magari la quarta volta sarai più fortunato…..per aspera ad astra“.

Durante una live con Pasquale Laricchia Patrick ha risposto ai fan che l’hanno avvisato del post del suo ex coinquilino. Il finalista del GF Vip 4 non c’è andato leggero.

“Mi hanno detto che Antonio Zequila mi ha offeso, ma non mi ha toccato minimamente la cosa. Chiaramente noi l’abbiamo preso in giro dall’inizio alla fine. Io lui l’ho trovato subito arrogante, lui è sempre cascato ad ogni scherzo che gli abbiamo fatto. Poi mi sono intenerito. Le cattiverie le diceva per invidia perché è complessato, perché non è molto intelligente. L’8% che ha preso è stato ridicolo e dice tutto, mi viene troppo da ridere e metterei un velo pietoso, lo lascerei nel dimenticatoio”.