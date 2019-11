Ormai è quasi certo che Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, in un film che sarà diretto da Ridley Scott (regista di Alien, Il gladiatore, Thelma e Louise).

Sembra però che la Reggiani non sia contenta che la Germanotta vestirà i suoi panni. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, Patrizia avrebbe detto agli amici che non darà mai la sua autorizzazione per questa pellicola. Il motivo è davvero assurdo ed ha a che fare con il naso di Lady Gaga.

“No, proprio Lady Gaga no! Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, ha detto agli amici che non autorizzerà mai la realizzazione del film sulla sua vita. Colpa del naso di Lady Gaga. La Reggiani non vuole che a interpretarla sia un’attrice con un naso così importante”.

Questa vuole negare il suo consenso perché non le piace il naso della Germanotta? Ma siamo seri?

Nessuno:Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani: pic.twitter.com/BYZbB9jr88 — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) November 3, 2019