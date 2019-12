Patrizia Rossetti verso il Grande Fratello Vip: le sue dichiarazioni

Manca meno di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip 4 e oltre agli opinionisti sappiamo anche i nomi dei primi concorrenti. Adesso arriva anche l’appello di un volto noto di Mediaset. Patrizia Rossetti in un’intervista rilasciata a Nuovo ha dichiarato che c’è la possibilità che entri nella casa più spiata d’Italia. La conduttrice ha chiesto ad Alfonso Signorini di prenderla in considerazione per il suo programma.

“Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare!

Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida con me stessa. Il mio carattere tosto. Ho l’età giusta per mettere sugli attenti determinate persone”.

Patrizia Rossetti e l’amore al GF Vip.

“Innamorarmi nella casa? Potrei incontrare al massimo un toy boy, e l’idea non mi piace. Ma se mi dovessi innamorare di qualcuno non avrei problemi a mostrare il mio sentimento”.

Mi auguro che Signorini ascolti questo appello, perché Patrizia oltre ad essere una vera vip è anche un personaggio giusto per un reality come il GF Vip.



Rita Rusic

Aristide Malnati (Isola dei Famosi)

Fabio Testi (Isola dei Famosi, Gran Hermano Vip)

Natalia Bush (La Talpa)

Nora Amile (La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (L’Isola dei Famosi)

Shalpy (Pechino Express)

Kabir Bedi (L’Isola dei Famosi)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (L’Isola dei Famosi)

Adriana Volpe (Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (Miss Italia)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

Megan Montaner (attrice)

Giordano Mazzocchi (corteggiatore)

Antonio Moriconi (corteggiatore)

Clizia Incorvaia (ex Pechino Express)