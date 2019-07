La Pausini era stata scelta prima di Elisa per doppiare Nala de Il Re Leone? Il commento di Laura scatena una polemica

Dopo l’annuncio che Marco Mengoni sarà la voce di Simba, martedì abbiamo scoperto che a doppiare Nala e a cantare la colonna sonora de Il Re Leone sarà Elisa. I social hanno preso bene entrambe le scelte della Disney, ma ieri un commento di Laura Pausini ha scatenato il caos.

La cantante di Non è Detto, ha risposto ad una fan che le chiedeva come mai è stata scelta Elisa e non lei per doppiare Nala.

“No. Io ho rifiutato perché sto facendo altre cose”.

I fan di Elisa hanno attaccato Laura, arrivando anche ad offenderla. In realtà la Pausini poco dopo quel commento, ne ha scritto un altro dichiarando di essere una grande fan di Elisa.

“No anche se mi piace molto. Non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce. Io sono una grande fan!”

A quanto pare la Disney aveva chiesto a Laura Pausini di partecipare in qualche modo al doppiaggio de Il Re Leone, ma le sue rispose alle follower non mi sembrano delle shade per la collega. O sbaglio?

La Pausini come Cechu con Temptation Island pic.twitter.com/ucy3PlHwXk — 👩🏽‍🦱 (@portamiiviia) 10 luglio 2019