Stefano De Martino, le foto della nuova casa fanno imbufalire | Ma quanti soldi ha? Ecco dove se l’è comprata

Un viaggio tra le sue dimore: Dettagli di stile a Milano

Gli impegni professionali di Stefano De Martino lo tengono stabilmente a Roma per gran parte della settimana. Inizialmente, optava per soggiorni in hotel, per poi scegliere di affittare un appartamento nel quartiere Prati, una soluzione pratica per la sua routine lavorativa. Milano, tuttavia, rimane una città cardine nella sua vita privata, essendo la residenza del figlio Santiago. Per questo motivo, anche nel capoluogo lombardo, De Martino ha sempre preferito soluzioni in affitto, mantenendo una flessibilità che si adatta ai suoi ritmi. A Napoli, invece, la sua città natale, possiede una magnifica villa di proprietà a Posillipo, dotata di un lussuoso accesso diretto al mare, un vero gioiello che testimonia le sue radici.

Appassionato di design, Stefano cura personalmente ogni ambiente in cui vive, persino quando si tratta di proprietà in affitto. A inizio febbraio 2025, è stato fotografato durante un trasloco a Milano, un cambio di casa studiato per restare ancora più vicino al figlio. Dopo mesi in cui sui social aveva condiviso solo piccoli scorci della nuova dimora, ha finalmente pubblicato un video e una serie di immagini che ne svelano gli interni in tutta la loro bellezza. Lo stile è immediatamente riconoscibile: un mix sapiente di tonalità forti come il marrone, il blu e il grigio antracite, accostate a pareti e tende bianche. Il legno emerge come materiale dominante, conferendo calore e raffinatezza agli spazi. Il soggiorno, seppur non enorme, si presenta accogliente e funzionale, con un imponente tavolo da otto posti e sedie di design. A illuminare l’ambiente, spicca un lampadario Flos, un pezzo di design dal valore stimato di circa 4.000 euro. Di grande impatto è anche la parete attrezzata in legno, completamente chiusa e ordinata, che integra la televisione in modo discreto, mentre gli altoparlanti rimangono a vista, conferendo un tocco vintage. Il tutto è impreziosito da un muro in mattoncini rossi, elemento che aggiunge un deciso carattere industrial all’ambiente, creando un contrasto affascinante.

Atmosfera e personalità: La casa che racconta De Martino

La cucina, separata dal soggiorno da una porta finestra, non compare in modo chiaro nelle immagini, ma lascia intuire una forte presenza dell’acciaio e dispone anch’essa di un grande tavolo da otto posti, ideale per cene in compagnia. L’attenzione ai dettagli si manifesta fin dall’ingresso, dove, in perfetto clima natalizio, Stefano ha posizionato un albero decorato esclusivamente con luci. Una scelta sobria ma di grande eleganza, che ben si sposa con lo stile complessivo della casa.

Nel complesso, la nuova abitazione di Stefano De Martino riflette in pieno la sua personalità complessa e affascinante. Un luogo dove il carattere forte si fonde con un equilibrio impeccabile, dove la cura del dettaglio si sposa con la funzionalità degli spazi. Ogni elemento, dal colore delle pareti alla scelta degli arredi, contribuisce a creare un’atmosfera di calore e accoglienza. È un ambiente che, senza ombra di dubbio, narra il momento di piena maturità professionale e personale che il conduttore sta vivendo. Questa casa non è solo un rifugio, ma un vero e proprio specchio del suo “periodo d’oro”, un luogo che celebra il suo percorso e la sua evoluzione, offrendo uno sguardo privilegiato sulla sua vita più autentica e riservata.