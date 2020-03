Pechino Express 2020: concorrente fa coming out

Il mondo LGBT femminile ha molte rappresentanti quest’anno nei vari reality e talent show: da Licia Nunez e Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip, passando per la cantante Martina Beltrami ad Amici 19 fino ad arrivare all’attrice trasngender Vittoria Schisano che sarà nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci (che è stato posticipato).

Alla lista si aggiunge anche Vera Gemma che – di ritorno da Pechino Express – ha fatto coming out fra le colonne di Gay.it.

“Se ho mai avuto esperienze LGBT? Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato. In adolescenza mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo. Ho avuto esperienze omosessuali e ‘normali‘, ma per me la normalità è appunto un concetto molto relativo. Mi è successo di innamorarmi di una donna sì, però poi alla fine ho capito che mi piacciono troppo i maschi”.