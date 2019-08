Pechino Express 2020: svelato quando inizia ed il percorso

Pechino Express dopo due stagioni in America Latina ed una in Africa torna in Asia proprio come nelle edizioni del 2012, del 2013, del 2014 e del 2017. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, il nuovo percorso inizierà in Thailandia, per poi proseguire in Cina, fino a chiudere in Corea. E se i primi due paesi erano già stati esplorati, la Corea è un paese inedito per questo programma.

Le registrazioni si terranno questo autunno, con la messa in onda prevista per il prossimo anno, più precisamente per martedì 11 febbraio. Una settimana esatta dopo l’inizio del Festival di Sanremo con Amadeus.

Alla conduzione come sempre tornerà Costantino Della Gherardesca (è sfumata l’ipotesi Simona Ventura) ed al momento gli unici due nomi che gravitano come ipotetici concorrenti sono Ignazio Moser (in coppia con suo cugino Moreno) e Giucas Casella (in coppia con la sua compagna Valeria).