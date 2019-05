Pechino Express torna nel 2020 con una grande novità

Pechino Express si è preso un anno di pausa e dopo l’edizione del 2018 vinta da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti tornerà nel 2020 con una serie di novità a partire proprio dalla conduzione, dato che Carlo Freccero vuole a tutti i costi Simona Ventura, come confessato tempo fa a Repubblica.

“È un’ipotesi di lavoro, non c’è ancora alcun contratto. Ma è vero che farò il nome di Simona Ventura quando presenterò i nuovi palinsesti all’ad Salini. C’è un’ipotesi di dare a Simona Ventura una serie di altri programmi, tra cui Pechino Express, ma devo dire che non ha ancora firmato nulla. Io sto lavorando giorno e notte. Devo consegnare a fine aprile il palinsesto fino a dicembre e naturalmente alla fine di settembre quello fino ad aprile 2020. Tra le ipotesi, c’è Simona Ventura perché sarebbe un modo per fare concorrenza a Mediaset dove lavorano conduttori che hanno empatia con il pubblico. E Simona ha questa forza. Per di più, in Pechino Express, ci sono molti ragazzi e Simona sa fare anche la zia e, con le coppie scelte, saprebbe essere materna ma severa. Ecco perché c’è questa possibilità di lavoro che va un po’ oltre l’ipotesi”.

Super Simo dal canto suo non ha confermato ma neanche smentito l’indiscrezione, dato che ora è impegnata con le battute finale di The Voice Of Italy.

“Dopo The Voice continuerò a sperimentare. Non è mica facile, ma io scelgo sempre la via più difficile. Sto scrivendo uno show sugli anni ’80 e ’90 e non è un’operazione nostalgia. Pechino Express? Guardi, la cosa è nell’aria ed è nei piani, ma non ci ho ancora messo la testa”.

Ma come scritto nel titolo, Pechino Express tornerà con una grande novità. Per la prima volta nella storia della trasmissione, infatti, le riprese non si terranno in estate bensì nel periodo settembre-novembre, escludendo così la possibilità di avere nel cast personaggi che in quel periodo lavorano in altre produzioni televisive. In passato ad esempio ci sono state Alessandra Celentano e Tina Cipollari che hanno avuto la possibilità di partecipare perché non impegnate in estate con le registrazioni di Amici e Uomini e Donne.

La notizia è stata anticipata da Blogo, che ha confermato la messa in onda nel gennaio del 2020.

Chi ci sarà nel cast?