Pechino Express: verso il cast un conduttore e un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Non solo Asia Argento in coppia con l’attrice Vera Gemma, oggi Blogo ha svelato altri due nomi che potrebbero far parte del cast della nuova edizione di Pechino Express (che dovrebbe partire a marzo 2020). Secondo il noto portale, alla corte di Costantino Della Gherardesca dovrebbero arrivare il conduttore Marco Berry e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Dayane Mello. Per chi non si ricordasse di Dayane…



Devo ammettere che gli autori e Costantino stanno formando un cast davvero notevole. C’è il manzo, il fenomeno trash, la belloccia e la scheggia impazzita (che potrebbe fare la fine di Pamela Prati al GF Vip 1). Se i nomi usciti fino ad ora saranno confermati sono quasi certo che gli ascolti premieranno la nuova edizione del reality di Rai Due.



Pechino Express 2020 – il possibile cast

Ignazio Moser e il cugino Moreno

Asia Argento e Vera Gemma

Giucas Casella e la compagna Valeria

Marco Berry

Dayane Mello

Nicole Rossi

La conferma che tra i prossimi concorrenti di @PechinoExpress ci siano #AsiaArgento e #VeraGemma

È la stessa Asia che da giorni pubblica esercizi fisici e schemi di allenamento sul suo profilo Instagram. Ma la domanda è come potremmo chiamare questa coppia? #PechinoExpress — StefaniaL❤️ve_Official (@Stefanialove69) September 25, 2019