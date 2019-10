Pechino Express: svelato il cast (sulla carta il migliore di sempre) fra ex Grande Fratello e Collegio

Lo share di Pechino Express è calato edizione dopo edizione per questo motivo Rai Due ha deciso non solo di fargli prendere un anno di pausa (il 2019), ma anche di realizzare un cast super pop in grado di strizzare l’occhio al general public che guarda la televisione.

Fra conduttori, ex gieffini, naufraghi de L’Isola dei Famosi e per la prima volta anche due esponenti de Il Collegio, ecco chi sono le 10 coppie che parteciperanno all’ottava edizione di Pechino Express che si terrà fra Thailandia, Cina e Corea.

Le registrazioni sono iniziate oggi ed andranno in onda da metà febbraio dopo il Festival di Sanremo.

Pechino Express, il cast:

I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi;

Padre e Figlia: Marco Berry e Ludovica Marchisio;

Le Figlie d’Arte: Asia Argento e Vera Gemma;

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi;

Le Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni;

Gli Inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori;

Le Top: Ema Kovac e Dayane Mello;

Mamma e Figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay;

I Palermitani: Annandrea Vitrano e Claudio Casisa;

I Guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo.

Il cast è formato dalla coppia di conduttori gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi, dal loro collega Marco Berry che partecipa con la figlia Ludovica, dalle figlie d’arte Asia Argento e Vera Gemma, dai wedding planner Enzo Miccio con la sua assistente Carolina Giannuzzi, dalle due protagoniste de Il Collegio Nicole Rossi e Jennifer Poni, dai gemelli di Avanti Un Altro Valerio e Fabrizio Salvatori, dalle modelle Ema Kovac (già Madre Natura di Ciao Darwin) e Dayane Mello (ex naufraga de L’Isola dei Famosi), da Soleil Sorge in coppia con sua madre (saranno entrambe odiose, per questo già le amo), dagli YouTuber Annandrea e Claudio e dall’ex gieffino Gennaro Lillio che partecipa con Mister Italia Luciano Punzo.