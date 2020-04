Pechino Express, ex concorrente fa pesanti accuse: “Tutto finto e truccato, vincitori già scelti”

Stamani Naike Rivelli ha pubblicato un duro post Instagram contro Pechino Express e i reality italiani. La figlia di Ornella Muti ha detto che il programma di Costantino Della Gherardesca è ‘finto e truccato’.

“La politica è un reality show, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un reality show che ti posso garantire è finto e truccato come tutto il resto in Italia. lo l’ho fatto Pechino Express. Non esiste Reality più costruito e calcolato.

(visto che non è neanche in live ne in tempo reale.. quindi fanno montano e smontano e decidono tutto durante il gioco) per tanto me ne sono andata durante , quando ho capito che era una farsa come tutto. Che grande tristezza.

Ma nessuno vuole sapere la verità.

Anzi. Vogliono vivere di menzogne e le illusioni. lo ho alzato le mani. Mi sono dissociata da una televisione italiana corrotta finta costruita manipolata e poco educativa piena di raccomandati e vincitori di reality già decisi nei contratti.. Eh si .. mi sono rotta le palle di stare zitta! si sa già tutto dall’inizio… TUTTO. TUTTO .. SCRITTO NEL CONTRATTO DEI PROTETTI, gli altri concorrenti dei reality, quelli che “non hanno valore..” i così detti nel linguaggio televisivo (carne da macello) sono quelli che invece ignari pensano si giocare sul serio.. quelli più penalizzati e presi per il cul* dalla produzione.

Ne so qualcosa.

Ma al pubblico tutto questo non interessa.

Vuole essere preso per il cul*.

BEN VENGA… se la gente vuole farsi derubare l’anima e le tasche.. posso solo che avere una grande compassione”.