Pechino Express torna nel 2022 a causa del CoronaVirus

Pechino Express si prenderà un anno di pausa e questa volta non c’entrano niente le strategie di palinsesto e di auditel, bensì la pandemia mondiale che ci ha colpito negli ultimi mesi.

Intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni, Costantino Della Gherardesca ha infatti confermato il ritorno di Pechino Express “non prima di un anno”. Le riprese che generalmente venivano fatte in estate (per poi andare in onda nel periodo autunnale) sono slittate di 12 mesi.

“Dopo la pandemia c’è futuro per Pechino Express ma ci vorrà tempo. Quando si organizza il programma, prima partono i produttori italiani e belgi a fare i sopralluoghi. I belgi sono molto cauti. Quando è scoppiata l’emergenza Covid stavano registrando la versione francese e hanno bloccato tutto. Non credo che si potrà rifare prima di un anno”.

Pechino Express, le passate edizioni

Pechino Express è andato in onda su Rai Due per ben 8 edizioni tutte nel periodo autunnale tranne l’ultima, andata in onda solo pochi mesi fa in pieno inverno. La prima – condotta da Emanuele Filiberto di Savoia – risale al 2012, mentre le successive 7 sono state tutte condotte da Costantino Della Gherardesca (che nel 2012 partecipò come concorrente con Barù nella coppia #ZioeNipote classificandosi terzo).

Il 2021 per Pechino Express sarà il secondo anno sabbatico dopo il 2019, quando Rai Due decise di far riposare il format che aveva chiuso la settima stagione con un misero 7% di media di share.

In 8 edizioni hanno partecipato circa 80 coppie (fra famosi e non famosi) fra cui Costantino Della Gherardesca e Simona Izzo (stagione 1), Massimiliano Rosolino e Corinne Clery (stagione 2), Eva Grimaldi e Alessandra Celentano (stagione 3), Paola Barale e Giulia Salemi (stagione 4), Lory Del Santo e Tina Cipollari (stagione 5), Antonella Elia e Achille Lauro (stagione 6), Adriana Volpe e Maria Teresa Ruta (stagione 7), Enzo Miccio e Asia Argento (stagione 8).