Pechino Express: Enzo Miccio svela i retroscena sulla finale e come ha reagito quando ha scoperto di aver perso

Quella appena finita è stata una delle edizioni più belle di Pechino Express ed infatti la finale è stata la più vista di sempre, con più di 3 milioni di telespettatori. Ieri pomeriggio Enzo Miccio in diretta con l’account di Chi Magazine ha raccontato i retroscena della finale del reality ed ha anche rivelato come ha reagito quando ha scoperto di aver perso contro le Collegiali.

“Noi non sappiamo chi ha vinto. Noi concorrenti della finale tiriamo due finali, uno in cui perdiamo e una in cui vinciamo, perché loro non ti dicono nulla no all’ultimo minuto. Io l’ho appreso dalla televisione eh. In questo modo nessuno sa niente. Io l’ho appreso l’altra sera ed ero da solo in casa, ero disperato da solo. Non sapevo neanche con chi sfogarmi. Poi abbiamo fatto una diretta su Instagram per consolarci un pochino, ma siamo super felici di quello che è successo. Io avevo una sensazione strana. Visto che non sapevo niente, a un certo punto ho detto ‘qua abbiamo perso!’. Anche un po’ legato al montaggio, perché so bene cosa ho fatto, visto che l’ho vissuto io, so bene i tempi quali erano, però in realtà dalla televisione io stesso ho detto ‘qua abbiamo perso! Poi noi ci siamo bloccati nel bar, non capivamo dov’era la tappa successiva e a quanto pare le collegiali sono arrivati prima di noi alla tappa successiva. Devo dire che un po’ ci resti male, è inutile nasconderti dietro un dito, però è andata benissimo, noi siamo felici del risultato!”