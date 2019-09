Pechino Express: Enzo Miccio nel cast con il fidanzato Laurent [ESCLUSIVO]

Pechino Express: nuovo nome nuova bomba. Il programma di Costantino Della Gherardesca quest’anno ha deciso di rimboccarsi le maniche e di realizzare un cast sulla carta davvero forte.

La nuova edizione (che sarà registrata in Asia fra ottobre e novembre) andrà in onda dal prossimo 11 marzo e nel cast ci sarà anche Enzo Miccio che parteciperà in coppia con il compagno Laurent.

Laurent è stato descritto da Enzo Miccio durante la sua ospitata a Vieni da Me di Caterina Balivo come un uomo molto schivo e questa di Pechino Express sarà la loro prima apparizione televisiva di coppia.

Nel cast, oltre la già confermata coppia dei Ciclisti (composta dall’ex gieffino Ignazio Moser e da suo cugino Moreno Moser), potrebbero esserci anche Asia Argento in coppia con Vera Gemma (quest’ultima figlia del compianto Giuliano Gemma), Giucas Casella con la sua compagna Valeria, il conduttore di Mediaset Marco Berry, la modella ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi Dayane Mello (che potrebbe partecipare con una sua collega, già vista nelle vesti di Madre Natura a Ciao Darwin) ed infine anche Nicole Rossi, diciottenne protagonista dell’ultima stagione de Il Collegio. A loro potrebbe aggiungersi Max Giusti, nome anticipato da Blogo.

Enzo e Laurent non sono la prima coppia gay a partecipare a Pechino Express: in passato hanno partecipato anche Scialpi con il fidanzato dell’epoca Roberto Blasi.

Pechino Express 2020 – il possibile cast

Ignazio Moser e il cugino Moreno

Asia Argento e Vera Gemma

Giucas Casella e la compagna Valeria

Marco Berry

Dayane Mello ed un’ex Madre Natura

Nicole Rossi

Max Giusti

Enzo Miccio con il fidanzato Laurent